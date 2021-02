É, porventura, o final mais dramático de sempre no Brasileirão. O Flamengo sagrou-se campeão na noite de quinta-feira, mesmo após ter perdido por 2-1 com o São Paulo, no Morumbi. Tudo porque beneficiou do empate do Internacional, que não aproveitou para resgatar o que tinha perdido na 37.ª e penúltima jornada, empatando no Beira Rio com o Corinthians (0-0).

Contas feitas, o Flamengo, que tinha ganho ao Internacional na última jornada, tirando o primeiro lugar aos de Porto Alegre, terminou com 71 pontos, para 70 do principal rival na luta pelo título.

A equipa comandada por Rogério Ceni, com a conquista do Brasileirão 2020, revalidou o título do Flamengo de Jorge Jesus, de 2019, sendo campeão duas vezes seguidas pela segunda vez na história, após o «bi» de 1982 e 1983. É o oitavo título dos rubro-negros no campeonato.

Em campo, as incidências foram também emocionantes, para os desfechos. No Morumbi, Luciano fez o 1-0 para o São Paulo já em cima do intervalo, Bruno Henrique fez o 1-1 aos 52 minutos, mas Pablo recolocou os da casa na frente, para o 2-1 final, aos 59 minutos.

Enquanto isso, no Beira Rio, o Internacional não conseguiu sair do nulo: teve dois golos anulados, um já aos 90+6, a Edenílson, após um a Yuri Alberto, em cima do intervalo. Houve, ainda, um penálti revertido pelo VAR, por braço de Bruno Méndez. E a desilusão foi total no fim.

O Flamengo é o segundo campeão com uma derrota no jogo decisivo, uma vez que o Corinthians também festejou nesta circunstância, em 2005.

O São Paulo, com a vitória, terminou em quarto lugar, com 66 pontos, garantindo vaga na fase de grupos da Libertadores.

O resumo do São Paulo-Flamengo, para o título rubro-negro: