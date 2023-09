O Goiás, orientado pelo português Armando Evangelista, empatou na noite de quarta-feira (madrugada desta quinta-feira em Portugal) ante o Flamengo, sem golos (0-0), em duelo da 24.ª jornada do Brasileirão.

Depois da derrota com o Palmeiras, o Goiás voltou a pontuar, mas vai em cinco jogos seguidos sem triunfos, com quatro empates e uma derrota.

O empate no Estádio da Serrinha, em Goiânia, deixa a equipa de Armando Evangelista no 15.º lugar da classificação, com 26 pontos.

Já o Flamengo, orientado pelo argentino Jorge Sampaoli, desceu ao sexto lugar. Tem 40 pontos e está a 11 pontos do líder, o Botafogo, que tem menos um jogo.