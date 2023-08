O Goiás, treinado pelo português Armando Evangelista, empatou a uma bola na receção ao Athletico Paranaense na madrugada desta terça-feira, no jogo que encerrou a 20.ª jornada do Brasileirão.

Aos 39 minutos da primeira parte, Vítor Roque fez um grande golo para o Athletico, num remate ao canto superior contrário, depois de um drible da esquerda para o meio.

Na segunda parte, o Goiás evitou a derrota com um golo de Alesson, aos 81 minutos, num remate cruzado à entrada da área.

Com este empate, a equipa comandada por Armando Evangelista vai em seis jornadas consecutivas a pontuar, com três vitórias e três empates: está no 15.º lugar, com 23 pontos, dois acima da primeira equipa em zona de descida (o Santos é 17.º com 21). Já o Athletico é sexto classificado, com 32 pontos.