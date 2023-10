O duelo da última noite entre Santos e Vasco da Gama, a contar para o Brasileirão, foi «quentinho». No início da segunda parte, quando o Peixe ganhava por 3-1 (venceu por 4-1), Soteldo tentou uma habilidade que irritou os adversários e originou uma enorme confusão no relvado.

O venezuelano pisou a bola com os dois pés e os adversários não gostaram nada do gesto, que entenderam como provocação. Sebastián derrubou mesmo Soteldo com violência junto ao banco do Santos.

A partida esteve parada durante vários minutos devido à confusão entre os jogadores e o árbitro distribui seis cartões. Lucas Lima e Rodrigo Fernández, que estava no banco, do Santos, e Medel, do Vasco, foram expulsos, enquanto Soteldo e João Paulo, do Peixe, e Sebastián, do Vasco, foram amarelados.

Ora veja: