O At. Mineiro sagrou-se campeão brasileiro, 50 anos depois, após uma reviravolta épica diante do Bahia. O Galo perdia por dois golos e deu a volta ao marcador em apenas quatro minutos, vencendo por 3-2.

Os golos surgiram apenas na segunda parte e já depois da hora de jogo. Luiz Otavio marcou de cabeça aos 62 minutos e, logo de seguida, Gilberto dilatou a vantagem.

A partir daí, o rumo do jogo mudou. Hulk, o melhor marcador do Brasileirão, reduziu de penálti e, no minuto seguinte, Keno restabeleceu a igualdade.

Aos 77, após uma jogada rápida de contra-ataque iniciada por Hulk, Keno bisou e deu ao At. Mineiro o segundo campeonato da história.