Depois de ter festejado o golo da vitória do último jogo do Palmeiras a mostrar o dedo do meio na direção dos adeptos, Breno Lopes foi até à sede da claque do Verdão para pedir desculpa.

«Vim à sede da Mancha Verde para pedir desculpa a todos os que se sentiram ofendidos pelo meu gesto no jogo contra o Goiás. Sempre honrei as cores do Palmeiras, nunca me achei superior à entidade. Quero pedir o meu sincero perdão», começou por dizer o avançado da equipa de Abel, num vídeo publicado nas redes sociais da Mancha Verde e onde surge com elementos da claque.

O avançado atravessava uma maré de críticas por parte dos adeptos e deixou-se levar pelas emoções quando marcou o golo do triunfo nos descontos.

«Foi uma semana muito difícil para mim, depois do clássico contra o Corinthians. Estava emocionalmente abalado, e acabei por tomar uma decisão equivocada. Estou totalmente arrependido, por isso vim aqui pedir um voto de confiança. Isso não vai voltar a acontecer. Vou respeitar e lutar pelos interesses do Palmeiras», acrescentou.

Já os elementos da claque, aceitaram o pedido de desculpas do jogador e garantiram que «o sucesso do atleta é o sucesso do Palmeiras e, consequentemente, a nossa alegria».

Breno também publicou um texto na rede social Instagram, onde assumiu que teve uma «conduta inaceitável».