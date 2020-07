O Inter Milão recebeu e venceu o Brescia por expressivos 6-0 e manteve as distâncias para Juventus e Lazio, primeiro e segundo classificados da Liga italiana, respetivamente.

O veterano Ashley Young inaugurou o marcador aos 5 minutos. Alexis Sánchez (20m de penálti) e Danilo D'Ambrosio (45m) levaram os nerazzurri para o intervalo com uma vantagem de 3-0.

Na segunda parte, Gagliardini (53m), Eriksen (83m) e Candreva (86m) assinaram a goleada diante o último classificado da Serie A.

Com este resultado, o Inter passa a somar 64 pontos no campeonato, menos quatro do que a Lazio e oito do que a Juventus de Cristiano Ronaldo.