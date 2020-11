O Lille perdeu este domingo pela primeira vez em 2020/21. Com Renato e Fonte de início, a equipa de Galtier foi surpreendida em Brest (3-2), numa partida da 10.ª jornada da Ligue 1.



A formação da casa, que vinha de três derrotas seguidas, rapidamente construiu uma vantagem de 3-0 com golos de Ronael Pierre-Gabriel (15m), Romain Perraud (20m) e Irvin Cardona (42m). O melhor que o Lille conseguiu na primeira parte foi reduzir por Burak Yilmaz, de penálti.



Xeka foi lançado ao intervalo e por pouco não fez o 3-2 aos 50 minutos, mas o guarda-redes Larsonneur foi uma excelente defesa. Não marcou o português, marcou novamente o turco Yilmaz: pontapé no coração da área após assistência do compatriota Yazici.

Até final o Lille ameaçou o empate, mas acabou por ver a invencibilidade fugir-lhe. Além da derrota, a armada lusa viu o PSG aumentar a vantagem na liderança.