A seleção da Dinamarca tem um novo timoneiro. Brian Riemer foi anunciado como novo selecionador do país pela federação, cuja seleção estava a ser orientada de forma interina há três meses, desde a saída de Kasper Hjulmand.

Riemer, que já foi selecionador dinamarquês de sub-19, foi afastado em setembro do comando técnico dos belgas do Anderlecht, o primeiro clube em que desempenhou a função de treinador principal. Antes disso, teve passagens pelo Copenhaga e Brentford, como treinador-adjunto.

«Com Brian Riemer temos um treinador com a energia, paixão e compromisso de procurávamos. Partilha as nossas ideias sobre a vontade de dominarmos os jogos e praticarmos um futebol ofensivo e com forte componente técnica», justificou a federação dinamarquesa de futebol.

A Dinamarca passou a ser orientada interinamente por Morten Wieghorst, antigo adjunto de Hjulmand, mas nunca chegou a sentar-se no banco de suplentes nos quatro jogos da Liga das Nações, devido a uma baixa por stresse, tendo sido substituído por Lars Knudsen, outro elemento da anterior equipa técnica.

Assim sendo, Alexander Bah, do Benfica, e Morten Hjulmand, do Sporting, têm um novo selecionador.