Enock Mwepu, antigo médio do Brighton que se retirou em outubro, aos 24 anos, devido a um problema cardíaco hereditário, é o novo treinador dos sub-9 do clube inglês.

«Estamos muito felizes que o Enock tenha decidido permanecer aqui e usar a sua experiência para ajudar a desenvolver os nossos jovens jogadores», disse o treinador da equipa principal, Roberto de Zerbi, aos meios de comunicação do Brighton.

«Considerando a sua idade, o Enock tem uma vasta experiência. Ele jogou na Liga dos Campeões e na Premier League, além de ter sido o capitão do seu país», acrescentou.

O chefe-executivo e vice-presidente Paul Barber destacou a vontade do clube em continuar com o antigo internacional pela Zâmbia e mostrou confiança no seu «potencial como treinador», daí a «oportunidade para crescer nessa função».

«Estávamos muito ansiosos para ajudar Enock na próxima etapa da sua carreira e estamos muito satisfeitos por ele ter aceitado a oferta de integrar a equipa técnica da academia após um período incrivelmente difícil para ele e para a sua família após o diagnóstico», explicou.

Numa paragem para as seleções, Mwepu sentiu-se mal durante o voo para o Mali e teve de ser hospitalizado, realizando mais exames no regresso a Inglaterra.

O antigo médio chegou à Europa em 2017 para jogar do Salzburgo, antes de se mudar para o Brighton, na temporada passada. Na presente época, somava seis jogos.