O Brora Rangers é o segundo campeão desde que o futebol praticamente parou devido à pandemia de Covid-19. A Highland League declarou o Brora campeão da quinta divisão da Escócia a seis jornadas do final da prova.



Responsável pela quinta divisão escocesa, o organismo reuniu todos os clubes este sábado e juntos decidiram resolver a questão relativa ao vencedor da prova.



«Os clubes e a Highland League discutiram as opções relativamente a esta emergência de saúde. A conclusão a que chegamos foi que a época 2019/20 estava concluída. Por isso, o Brora Rangers é declarados campeão», pode ler-se no comunicado da Highland League, órgão que faz parte da Federação Escocesa de futebol.



No entanto, é importante dizer que o Brora Rangers liderava a liga com mais 13 pontos que o segundo classificado quando ainda estavam 18 pontos por disputar.



«O clube está satisfeito por anunciar que hoje, após a reunião da Highland League com todos os clubes fomos declarados campeões da época 2019/20. A decisão foi tomada à luz da atual crise global de saúde», escreveu o emblema escocês nas redes sociais.



The club are delighted to announce that after today’s Highland League meeting between all clubs that we have been declared league champions for the season 2019/20. This decision was taken in light of the current global health crisis. pic.twitter.com/jJocQmoI9W