Uma jornalista brasileira, Bruna Macedo, foi assaltada e ameaçada com uma faca, na manhã deste sábado, quando preparava a entrada num direto televisivo para a CNN Brasil, já em plano.

Um homem abordou Bruna Macedo e levou-lhe os dois telemóveis, à margem de um direto para fazer a cobertura da meteorologia na cidade de São Paulo, nas margens do rio Tietê, assolada pelas chuvas.

A repórter foi tirada de plano e não entrou no direto, com o pivot a comunicar aos espetadores o sucedido: «A Bruna Macedo estava a entrar no ar, num quadro dividido. Na imagem do meio, é vista a ser abordada por um rapaz. Não deu para entender na hora o que estava a acontecer, se era um morador de rua a passar. Mas depois do que aconteceu, cortámos a imagem e ela explicou que foi roubada», disse o pivot.

Após o sucedido, a jornalista regressou à redação.