Deivid e Bruno César, dois antigos jogadores do Sporting, estão em destaque no Brasil.



O antigo avançado foi anunciado como novo diretor técnico do futebol pelo novo presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues.



«Por tudo o que aconteceu com o clube nos últimos anos, é uma grande responsabilidade, mas também uma grande honra poder contribuir para levar o Cruzeiro ao seu devido lugar, que é a disputar títulos», disse, citado pelo Globo Esporte.



Por sua vez, Bruno César resolveu o conflito com o Vasco da Gama e está a surpreender o preparador físico do clube no regresso aos treinos.



«A motivação dele nos treinos reflete o foco dele em querer voltar a jogar bem. Ele está a fazer treinos sensacionais. Tenho certeza de que ele vai voltar muito bem fisicamente. Se o Bruno César conseguir alinhar não só o físico, como o técnico e tático, creio que o Vasco ficará muito bem servido», referiu Murilo Feltrin ao canal de YouTube Atenção Vascaínos.



Deivid, recorde-se, jogou um ano em Alvalade, acabando por sair logo após o recomeço da temporada 2006/07.