O futebolista português do Manchester United, Bruno Fernandes, vai enviar uma camisola a um adepto que, durante 300 dias consecutivos, fez publicações sobre o médio na rede social Twitter, com o objetivo de ter uma camisola autografada pelo seu ídolo.

Ao longo dos últimos 300 dias, até este domingo, dia em que o Manchester United venceu na visita ao Leeds por 2-0, um adepto publicou uma mensagem modelo, apenas alterando o número do dia.

«Dia 300 a tweetar até conseguir uma camisola assinada pelo Bruno Fernandes, o nosso português magnífico. O Bruno Fernandes é o meu jogador favorito e penso que seria surreal ter uma camisola dele autografada. Vamos tentar!», escreveu o fã em questão pela última vez, no domingo, identificando o Manchester United e um responsável das redes sociais do clube.

A verdade é que a tentativa resultou e Bruno Fernandes anunciou que vai ser enviada uma camisola. «Eu vi-o a tweetar há cerca de 280 dias e disse a mim mesmo que, se chegasse aos 300 dias, que iria enviar uma camisola. Obrigado pelo apoio. Mande um e-mail no meu perfil e eu enviarei uma camisola», pode ler-se, numa mensagem do internacional português, na noite de domingo, através do Twitter.

I saw you tweet around 280 days and said to myself that if he reach 300 days then I will send him a shirt! Thanks for the support. Email in my bio and I send you a shirt 👏🏻 https://t.co/PvcE0l1hUO