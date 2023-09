Bruno Fernandes foi o autor do golo da vitória do Manchester United em casa do Burnley (1-0), recebeu o prémio de melhor em campo, mas entregou-o a Jonny Evans, que fez a assistência.

«Foi um ótimo passe do Jonny [Evans]. Sei que ele tem grandes qualidades para colocar a bola nas costas da defesa com os dois pés. Eu estava à espera disso», disse o internacional português e capitão dos red devils, aos microfones da TNT Sports.

Evans, de 35 anos, chegou como uma solução de recurso para participar na pré-época do Manchester United, mas convenceu o clube a dar-lhe um contrato de uma temporada.

«Adorei cada minuto. Antes do jogo tive uma sensação de pura emoção, estava entusiasmado quando cheguei ao autocarro. Este foi o meu jogo 200 pelo Man Utd, nunca pensei que chegaria a este número. É a melhor noite da minha vida», afirmou o defesa-central irlandês.

«Tentei fazer o meu melhor nos treinos e aproveitar a minha oportunidade. Depois, só esperas que o teu corpo ajude. Nunca pensei que entraria e seria titular, disseram-me que o meu papel seria proporcionar competição e foi assim que abordei. Com algumas lesões, tive a chance de ser titular esta noite», acrescentou.