Bruno Fernandes voltou a estar em destaque pelo Manchester United. O médio fez duas assistências na vitória por 3-1 diante do Aston Villa e tornou-se o jogador com mais assistências numa única temporada dos «red devils», ultrapassando David Beckham.

No final do jogo, o português falou à DAZN Portugal, onde salientou que não pensa nos recordes e que o objetivo é vencer todos os jogos até ao final da temporada. Bruno Fernandes comentou, também, as palavras de Thiago Silva sobre o desejo que Casemiro volte ao FC Porto.

«É um marco importante, porque também falamos de nomes gigantes do futebol mundial e da história do clube. O mais importante é que conseguimos ganhar o jogo. (...) Obviamente que quero fazer golos e quero fazer assistências, mas não venho para o jogo a pensar que quero bater um recorde, o que eu quero mesmo é acabar o campeonato nos lugares cimeiros. Provavelmente já não conseguimos muito mais acima da posição em que estamos, mas há que ganhar todos os jogos que temos pela frente», começou por dizer

«Quero fazer do lote de jogadores que luta por ganhar a Champions»

Bruno Fernandes falou sobre o desejo de alcançar a qualificação direta para a Liga dos Campeões e lutar pelo troféu da liga milionária.

«Todos os jogadores querem jogar a Liga dos Campeões e toda a gente sabe que este clube tem um historial muito grande nessa competição e que tem de estar lá e deveria estar quase sempre presente. (..) Obviamente que quero jogar a Liga dos Campeões, quero estar na competição, qualquer jogador e qualquer criança sonha jogar e quero fazer parte do lote dos jogadores que, na próxima época, vai lutar por ela», acrescentou.

«Prefiro que Casimiro não vá... ou que vá para o Sporting»

Por fim, abordou as palavras de Thiago Silva, salientando que se o médio brasileiro voltar ao campeonato português que seja para o Sporting.

«Prefiro que não vá, ou que vá para o Sporting. Sei da ligação que tem com o FC Porto, mas acho que decidir o futuro cabe-lhe a ele decidir o que será melhor. É um jogador que a carreira fala por si, o nome dele e a história dele é enorme. Obviamente que daria muito ao nosso futebol, principalmente em termos de visibilidade, com um historial enorme. (..) Seria ótimo para o campeonato português, não tanto para o Sporting porque o FC Porto ficava mais forte», finalizou.

Esta temporada, Bruno Fernandes soma sete golos e 17 assistências, em 29 jogos pelo Manchester United.