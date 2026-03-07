Internacional
Bruno Fernandes filma golo de Juan Mata em direto: «Eu sabia!»
Médio português celebrou tento do ex-colega juntamente com Harry Maguire
As equipas mudam, mas a amizade mantém-se. É assim no futebol, seja a nível for. Exemplo disso é a story do Instagram partilhada por Bruno Fernandes neste sábado.
O médio português divulgou na internet o momento em que, juntamente com Harry Maguire, assistia a um Sydney-Melbourne Victory, da Austrália, na manhã desta sábado. Um jogo aparentemente pouco atrativo, mas com um senão - Juan Mata joga pelos visitantes.
O ex-Manchester United teve a oportunidade de bater um livre em zona frontal, aos 34 minutos, e Bruno Fernandes pegou no telemóvel. «Tem de ser», comentou o português com Maguire.
Mata procedeu a marcar um golaço e Bruno gritou: «Eu sabia! A confiança que tenho neste homem, até gravei o jogo em direto», exclamou.
