O Manchester United recebeu e venceu o Fulham por 2-1, na tarde deste domingo, na 38.ª e última jornada da Premier League inglesa.

Um golo do futebolista português Bruno Fernandes, na segunda parte, fez a diferença no fim para a equipa comandada por Erik Ten Hag, que assim derrotou os comandados do português Marco Silva e encerrou o campeonato no pódio, no terceiro lugar.

Com o português João Palhinha a titular, o Fulham chegou à vantagem por Kenny Tete, que desviou de cabeça na área após um canto de Willian na esquerda, ao minuto 19.

A vantagem do Fulham podia ter dobrado pouco depois, aos 25 minutos, mas Aleksandar Mitrovic viu David de Gea defender uma grande penalidade. O sérvio rematou para a esquerda do espanhol, com o guardião a adivinhar o lado e a evitar o 2-0 para os visitantes.

Já perto do intervalo, o United chegou ao empate, numa jogada de insistência em que a bola chegou até à área e Jadon Sancho desviou para o fundo da baliza, aos 39 minutos.

Na segunda parte, um grande passe de Fred isolou Bruno Fernandes e o português desviou à saída do guardião Bernd Leno, para o 2-1 com que terminou a última partida do campeonato para ambas as equipas.

Bruno Fernandes foi substituído aos 84 minutos para a entrada de Facundo Pellistri, num jogo em que Diogo Dalot também foi titular no United, jogando todo o encontro.

A equipa de Manchester encerra a Premier League 2022/23 com 75 pontos, no terceiro lugar. O Fulham termina com 52 e no 10.º posto.

No próximo sábado, o United disputa a final da Taça de Inglaterra com o Manchester City (15h00).