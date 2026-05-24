HISTÓRICO: Bruno Fernandes bate recorde de assistências na Premier
Médio do Manchester United fez mais um passe para golo na última jornada do campeonato
Bruno Fernandes, médio do Manchester United, entrou para a história da Premier League ao bater o recorde de assistências numa só edição do campeonato inglês.
O ex-Sporting chegou à 21.ª assistência na última jornada da Liga, contra o Brighton, num passe para o golo de Patrick Dorgu, que finalizou de cabeça após canto de Bruno Fernandes.
Os colegas celebraram imediatamente com o português, percebendo a dimensão do feito. Em 38 jornadas, o médio fez 21 passes para golo, ultrapassando os registos de Thierry Henry (2002/03) e de Kevin de Bruyne (2019/20).
A esse número, Bruno Fernandes acrescenta nove golos. Marcou mais um neste jogo. Curiosamente, foi a época com menos golos ao serviço do clube inglês no campeonato. Uma época excecional para o luso de 31 anos.
BRUNO FERNANDES. RECORD-BREAKER. pic.twitter.com/jWBSwmUU4O— Manchester United (@ManUtd) May 24, 2026