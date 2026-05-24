Bruno Fernandes, médio do Manchester United, entrou para a história da Premier League ao bater o recorde de assistências numa só edição do campeonato inglês.

O ex-Sporting chegou à 21.ª assistência na última jornada da Liga, contra o Brighton, num passe para o golo de Patrick Dorgu, que finalizou de cabeça após canto de Bruno Fernandes.

Os colegas celebraram imediatamente com o português, percebendo a dimensão do feito. Em 38 jornadas, o médio fez 21 passes para golo, ultrapassando os registos de Thierry Henry (2002/03) e de Kevin de Bruyne (2019/20). 

A esse número, Bruno Fernandes acrescenta nove golos. Marcou mais um neste jogo. Curiosamente, foi a época com menos golos ao serviço do clube inglês no campeonato. Uma época excecional para o luso de 31 anos. 

RELACIONADOS
VÍDEO: Bernardo Silva lavado em lágrimas no adeus ao Manchester City
Taça de Portugal: as equipas prováveis de Sporting e Torreense