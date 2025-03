Calvin Bassey, do Fulham, teve uma exibição de grande nível no encontro contra o Manchester United, para os oitavos de final da Taça de Inglaterra. No entanto, Bruno Fernandes foi considerado o melhor em campo, algo que o defesa não gostou.

O atleta nigeriano inaugurou o marcador para a equipa de Marco Silva, mas Bruno Fernandes, que igualou o resultado antes da partida seguir para prolongamento e grandes penalidades, é que foi galardoado.

«Calvin Bassey esteve incrível em ambas as partes do campo hoje», pode ler-se numa publicação na conta oficial da competição.

O próprio Bassey não deixou escapar, comentando: «E mesmo assim não fui considerado o melhor em campo», mostrando alguma frustração por não ter recebido a distinção.

O defesa de 25 anos cumpre a sua segunda época ao serviço do Fulham, depois de ter passado por Ajax, Rangers e Leicester.