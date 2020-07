Menos de um dia após mais um triunfo – 5-2 ante o Bournemouth – com o médio português Bruno Fernandes a marcar um e a dar dois passes para golo, o Manchester United frisou, em jeito de brincadeira, que está a ser difícil acompanhar o rendimento do ex-Sporting.

«Até nós estamos a ter dificuldades para acompanhar este tipo», referiu o clube inglês, justificando um erro nas redes sociais. Primeiro, indicou que Bruno Fernandes tinha cinco golos e cinco assistências em nove jogos na Premier League. Mais tarde, corrigiu a informação: são seis golos e cinco assistências do jogador de 25 anos.



O tento apontado contra o Bournemouth, em Old Trafford, foi o primeiro de livre direto.



No sábado, em dia de jogo, o internacional luso foi também considerado, pelo clube, o melhor jogador do mês de junho.