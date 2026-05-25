Bruno Génésio já não é treinador do Lille. O clube francês confirmou, na tarde desta segunda-feira, a saída do técnico de 59 anos.

«O LOSC Lille e Bruno Génésio decidiram não renovar o contrato ao final da temporada 2025/2026», refere o clube do Norte de França, em comunicado.

O Lille, onde jogam os portugueses Félix Correia, Rafael Fernandes e Tiago Santos, conseguiu o apuramento direto para a Liga dos Campeões da próxima época, ao ficar no terceiro lugar da liga francesa. Em 2025/26, ficou-se, porém, pelos 16 avos de final da Taça de França e, na Liga Europa, foi até aos oitavos de final.

Em 2024/25, foi quinto na liga francesa, ficou-se pelos oitavos de final na taça e, na Liga dos Campeões, também atingiu os oitavos.

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