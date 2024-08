O alemão Bruno Labbadia é o novo selecionador de futebol da Nigéria, substituindo no cargo Finidi George, anunciou esta terça-feira a federação nigeriana (NFF).

Labbadia, de 58 anos, chega à seleção da Nigéria depois de um percurso em que, como jogador e treinador, esteve cerca de 40 anos em clubes alemães.

Na Bundesliga, entre outros, Labbadia treinou Estugarda (o seu último clube, em 2022/23), Bayer Leverkusen ou Wolfsburgo. Como jogador, desde os primeiros anos da década de 80, passou por Darmstadt (de onde é natural), Kaiserslautern, Bayern Munique ou Arminia Bielefeld.

Labbadia é o sexto alemão a liderar a Nigéria e sucede a Finidi George, que tinha sido o substituto do português José Peseiro. Finidi George foi afastado na sequência do empate frente à África do Sul (1-1) e da derrota com o Benim (1-2), em julho, resultados que deixaram a Nigéria com apenas três pontos em quatro jogos no Grupo C de qualificação para o Mundial 2026.

A estreia de Labbadia é já em setembro, nas eliminatórias da CAN 2025, na receção ao Benim, a 7 de setembro.