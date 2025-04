Bruno Lage avançou com um processo em tribunal em que pede a John Textor um valor a rondar os sete milhões de euros [seis milhões de libras]. A notícia é avançada pelo jornal britânico The Telegraph e confirmada pelo Maisfutebol.

Segundo foi possível saber, a acção que deu entrada num tribunal superior, em Inglaterra, foi interposta ainda antes de Bruno Lage assumir o Benfica e após várias rondas negociais entre as partes, sem que tenha sido possível chegar a um acordo.

A Eagle Football Holdings (empresa de John Textor) reconheceu a dívida, negociou formas de pagamento, mas nunca avançou para o pagamento, pelo que Bruno Lage acabou por avançar para tribunal, alegando incumprimento contratual.

Segundo foi possível saber, paralelamente ao contrato para treinar o Botafogo por cinco meses (os últimos meses da temporada), foi assinado outro contrato que estabelecia que o português iria, após o fim do Brasileirão e antes de abril de 2024, para um dos dois outros clubes do grupo de John Textor: o Lyon ou o Crystal Palace.

O referido contrato até já definia valores de vencimentos e todos os detalhes. No entanto, os treinadores que estavam no Lyon e no Crystal Palace, e que seriam interinos, acabaram por fazer bons trabalhos e por ficar. Entretanto Bruno Lage recusou duas ofertas, porque se ele quebrasse o acordo com John Textor teria de ser ele a indemnizar a outra parte.

O Maisfutebol chegou a dar, aliás, conta na altura do acordo para treinar o Lyon.

Como o tempo passou, Bruno Lage não entrou em nenhum dos dois clubes e a Eagle Football Holdings não procedeu ao pagamento da indemnização, o português avançou para tribunal, com um pedido próximo dos sete milhões de euros para toda a equipa técnica.