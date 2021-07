Faltam duas semanas para o Wolverhampton treinado pelo português Bruno Lage entrar em campo na Premier League, com a deslocação ao Leicester, na primeira jornada, no estádio King Power, a 14 de agosto. No lançamento da temporada, o técnico de 45 anos acredita que a equipa pode «fazer algo grandioso», mas é preciso «trabalhar arduamente todos os dias».

«Melhorar diariamente. É para isso que os estou a trabalhar [ndr: aos jogadores] arduamente todos os dias. Precisamos de melhorar no treino, de criar o tal plantel competitivo e, pela forma como temos vindo a trabalhar, já podem ver-se melhorias físicas, boa intensidade, boa dinâmica, bom espírito, um plantel competitivo, jogadores de topo com uma boa mentalidade e rapazes que querem continuar a trazer sucesso para o clube», disse, em declarações aos canais do clube.

Lage contou ainda uma brincadeira na qual já fez alinhar os seus jogadores. «Por vezes estou a brincar com eles: “Tens de ir dormir e sonhar com o teu parceiro, tens que estar pronto para competir pelo teu lugar”. Se criar isto no plantel, esta dinâmica, eu, como treinador, ficarei mais feliz porque terei soluções no coletivo», partilhou.

Em 2021/2022, o contingente português no Wolverhampton é ainda maior, com nove jogadores lusos no plantel: José Sá, Nélson Semedo, Rúben Neves, Bruno Jordão, João Moutinho, Pedro Neto, Daniel Podence, Francisco Trincão e Fábio Silva. Isto, claro, se nenhuma mexida surgir até ao fecho do mercado.