O Wolverhampton foi surpreendido pelo Norwich, em pleno Molineux, e caiu nos 16 avos de final da Taça de Inglaterra.



Com Moutinho, Rúben Neves, Toti Gomes, Podence e Fábio Silva na equipa inicial, os lobos foram donos e senhores da bola quase todo o encontro. No entanto, foram os canários a inaugurar o marcador em cima do apito para intervalo: Billy Gilmour cruzou e assistiu Kenny McLean para o 0-1.



O alcateia de Lage melhorou na segunda metade: circulou a bola mais rápido, pressionou com mais intensidade e instalou-se no meio-campo adversário. Faltaram, porém, situações para marcar. Por outro lado, o Norwich revelou-se bem organizado e esteve perto de chegar ao 2-0 não fosse uma enorme defesa de Ruddy.

Chiquinho, ex-Estoril, fez a sua estreia com a camisola dos Wolves: entrou aos 74 minutos para o lugar de Dendoncker. Apesar de ter conseguido um par de bons cruzamentos, estes não foram aproveitados pelos seus companheiros.



Lampard estreia-se em grande



Nos outros jogos com início às 15h00, o Everton deu um pontapé na crise e goleou o Brentford por 4-1. Uma estreia de sonho de Frank Lampard ao comando dos toffees.



Com André Gomes na equipa inicial, Mina abriu caminho ao triunfo do emblema de Merseyside aos 31 minutos. Na etapa complementar Richarlison ampliou o marcador e Holgate deu a «machadada final» na eliminatória aos 62 minutos já depois de Toney ter reduzido para o Brentford.



Andros Townsend fixou o resultado final com um golo no período de descontos.



Por sua vez, o Crystal Palace não sentiu dificuldades para bater o Hartlepool, formação do quarto escalão. Os «Eagles» marcaram dois golos em 18 minutos e resolveram a eliminatória.