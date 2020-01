A seleção olímpica do Brasil, com o jogador do Portimonense, Bruno Tabata, em campo, venceu esta madrugada o Uruguai por 3-1, na segunda jornada do torneio pré-olímpico sul-americano, com vista a Tóquio 2020.

A titular com o médio Bruno Guimarães, alvo do Benfica já neste mercado de transferências, o Brasil construiu a vitória com golos de Pedrinho (14m), Matheus Cunha (31m) e Pepe (77m). Bueno reduziu para o Uruguaio aos 80 minutos, já com Tabata em campo: o extremo do Portimonense entrou ao minuto 68 no duelo da segunda jornada do grupo B.

O Brasil lidera com seis pontos, seguido do Uruguai e do Paraguai com três cada. Bolívia e Peru, com um jogo a menos, ainda não pontuaram no mesmo grupo.