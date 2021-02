O Mouscron, treinado pelo português Jorge Simão, perdeu esta segunda-feira por 4-0 na deslocação ao Gent, em jogo da 26.ª jornada da liga belga de futebol.

O avançado ucraniano Roman Yaremchuk fez um «hat-trick», apontando golo aos 28, 85 e 90+1 minutos, tendo ainda o médio holandês Tarik Rissoudali feito um golo, aos 70 minutos.

O português Bruno Xadas foi titular e jogou 71 minutos na equipa de Jorge Simão, que leva duas derrotas seguidas, após dois empates nas rondas anteriores. Está no 16.º e antepenúltimo lugar, com 26 pontos, três pontos acima da zona de descida, onde está o Cercle Brugge, com 23 pontos.