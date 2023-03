O corpo do atleta de râguebi Bryn Hargreaves foi encontrado no fim de semana, mais de um ano depois de o inglês ter sido dado como desaparecido, em janeiro de 2022. A informação foi confirmada pela família, através do seu irmão, Gareth, no domingo.

Hargreaves tinha 36 anos quando desapareceu a 3 de janeiro do ano passado, num dia em que não apareceu para trabalhar, nos Estados Unidos. A situação motivou uma busca policial, na Virgínia Ocidental. Bryn trabalhava como inspetor de segurança de tubulações de gás e óleo e morava sozinho, na sequência do divórcio que teve dois anos antes.

«Descansa em paz, Bryn Hargreaves. É com muita tristeza que posso confirmar, ao fim de 14 meses, que finalmente encontrámos o Bryn. Ainda não sabemos a causa da morte e o que realmente aconteceu a 3 de janeiro de 2022. Obrigado a todos os que ajudaram na procura», referiu Gareth, através da rede social Facebook.

«O Wigan Warriors está triste por saber da morte do ex-jogador, Bryn Hargreaves. Os nossos pensamentos estão com a sua família e amigos, neste momento difícil», referiu um dos antigos clubes de Bryn, o seu primeiro como profissional, numa nota através das redes sociais, na manhã desta segunda-feira.

Bryn jogou ainda no Leigh Centurions, no St. Helens e no Bradford Bulls, tendo terminado a carreira como profissional de râguebi em 2012.

Depois da retirada, Bryn rumou aos Estados Unidos para trabalhar na indústria do petróleo e do gás.

Em junho de 2022, já quase meio após o desaparecimento, o seu irmão, Gareth, tinha explicado que Bryn «tinha problemas de saúde mental e sentia fortes dores nas costas devido a um acidente de carro em dezembro [de 2021]». Gareth adiantou ainda, na altura, que Bryn «esteve longe da família no Natal» e que os «cenários mais prováveis eram que ele decidiu magoar-se ou desaparecer um pouco e voltar».

«Mas cinco meses depois, essas possibilidades parecem menos prováveis porque temos de pensar que um corpo iria aparecer. Tivemos a conta bancária dele investigada pela polícia, que mostrou que não havia desfalques e a carteira, o passaporte e o bilhete de identidade ainda estavam no apartamento, por isso ele não tinha como aceder ao dinheiro dele e a identificação para viajar. Começamos a pensar noutra possibilidade, a de que ele não planeou desaparecer. Começamos a pensar em todas as coisas estranhas. Quando a polícia foi ao apartamento dele, a porta estava fechada, mas destrancada e o chuveiro estava ligado. E, na noite do desaparecimento, ele encomendou duas garrafas de gin para serem entregues em um ou dois dias», referiu ainda Gareth, no verão passado.

De acordo com a imprensa inglesa, ainda não se sabe como Hargreaves faleceu e onde é que o corpo foi encontrado.