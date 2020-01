O Valência foi goleado este domingo em Maiorca por 4-1 e viu findada uma sequência de cinco jornadas a pontuar na liga espanhola, ao passo que a equipa maiorquina voltou a vencer após seis rondas nas quais só tinha somado um ponto, acrescentando agora três pontos cruciais para fugir à zona de descida.

O primeiro golo do jogo foi apontado pela equipa da casa, com Raillo a desviar de cabeça, na área, um livre apontado por Sevilla, do lado direito do ataque, aos sete minutos.

O croata Ante Budimir, grande figura do jogo com dois golos e uma assistência, apareceu depois para dar outra cor ao triunfo da equipa balear. Aos 22 minutos, assinou o 2-0 no marcador e bisou para o 3-0 ao minuto 41.

O pesadelo do Valência aumentou já na segunda parte, com a expulsão de Parejo, por acumulação de amarelos, na sequência de uma falta sobre Budimir (51m).

LEIA MAIS: todas as notícias do futebol internacional

Em superioridade numérica, o Maiorca ainda chegou ao 4-0 por Lago Junior, a passe de Budimir, aos 79 minutos. Volvidos outros três, o Valência reduziu para o 4-1 final por Ferrán Torres, a passe de Wass. Nos instantes finais do jogo, Budimir falhou de forma incrível o 5-1 e o hat-trick na conta pessoal, quando tinha a bola e a baliza à sua mercê.

Gonçalo Guedes não esteve nas opções da equipa valenciana para este encontro, da 20.ª jornada da primeira liga espanhola.

ESPANHA: resultados e classificação