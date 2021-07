Surpreendido. Foi assim que ficou um adepto inglês ao receber uma resposta do futebolista Bukayo Saka, a quem tinha escrito depois do penálti decisivo falhado na final do Euro 2020, ante a Itália.

Steve Byrne, um motorista de 55 anos, decidiu escrever a Saka, enviando-lhe uma mensagem de coragem e força. O que ele não esperava era uma resposta escrita do jogador, que encontrou à porta de casa no passado domingo.

«Na carta que eu lhe escrevi, disse-lhe que ele ia levantar-se e voar e disse que eu me inspirava nele. Disse que éramos a família do Arsenal e que olhamos uns pelos outros. Também brinquei com ele, de que deveria convencer o Jack Grealish a assinar pelo Arsenal», contou Byrne, ao Daily Mail, acrescentando palavras inspiradoras que endereçou a Saka.

«Escrevi uma citação do general americano George S. Patton, que disse que ‘o sucesso é medido no quão alto consegues saltar depois de atingir o fundo’ e depois acrescentei: ‘vais saltar, então prepara-te para voar’. A carta foi escrita antes das notícias sobre racismo que o futebolista teve e eu não sabia de nada disso na altura. Eu só queria dizer-lhe que é ok. Eu tenho um filho mais ou menos da mesma idade e podia ser ele. Não queria que o Saka pensasse que foi ele que arruinou o país», acrescentou Byrne.

O motorista, que em 2013 sofreu uma rara doença no sangue, vive perto de Saka e disse que só descobriu tal facto depois de uma corrida matinal que fez um dia. Depois, explicou quão surpreendido ficou ao saber da resposta do jogador.

«Foi no passado domingo, quando tirei uma sesta de tarde. Ouvi a campainha tocar, mas não abri porque estava muito cansado. Foi só no dia seguinte, na segunda-feira, que vi a carta no tapete, abri e vi que recebi a resposta do Saka. Só pensei: ‘ó meu Deus’, o jogador mais famoso do país enviou-me uma carta. Eu não estava à espera, mas foi uma carta amável», referiu.

E foi isto que Saka disse ao senhor Byrne.

«Querido Steve, muito obrigado por ter tirado um tempo para escrever-me e enviar-me uma mensagem amável e encorajadora. Significa muito para mim. Sim, nós fomos a família do Arsenal e estou honrado por fazer parte dela. Vou levar comigo as palavras desta carta: ‘prepara-te para voar…’ comigo, diariamente. Muito obrigado. E vou ter uma palavrinha com o Jack [Grealish] em seu nome», escreveu Saka.