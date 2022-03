O Arsenal venceu ao início da tarde deste sábado o Aston Villa, no Villa Park, por 1-0, em jogo da 30.ª jornada da Premier League inglesa.

Um golo de Bukayo Saka, aos 30 minutos da primeira parte, valeu os três pontos à equipa comandada por Mikel Arteta, em Birmingham.

O lateral-direito português Cédric Soares foi titular no Arsenal e jogou os 90 minutos. Viu um cartão amarelo ao minuto 57. Nuno Tavaes foi suplente não utilizado.

Com este triunfo, o Arsenal reforça o quarto lugar, com 54 pontos. Tem mais quatro pontos do que o Manchester United, quinto com 50, sendo que os londrinos têm ainda menos um jogo realizado e podem aumentar a vantagem no posto de acesso à Champions.

O golo de Saka: