Ilien Iliev, antigo jogador do Benfica e do Marítimo, é o novo selecionador da Bulgária. O antigo internacional búlgaro, agora com 55 anos, sucede a Mladen Krstajic, afastado no final de outubro, depois de já ter ficado de fora na corrida para a fase final do Euro2024.

O novo selecionador estava a treinar o Cherno More e vai continuar a treinar o clube de Varna até ao final da corrente temporada, acumulando funções na seleção, já com estreia marcada para os próximos jogos com a Hungria (16 de novembro) e Sérvia (19 novembro), precisamente os líderes do Grupo H.

Iliev fez duas temporadas no Benfica, entre 1995 e 1997, e depois regressou mais tarde a Potugal, já no final da carreira, para jogar no Marítimo e Salgueiros.

A Bulgária está no último lugar do Grupo H da fase de qualificação para o Euro2024, apenas com dois pontos em seis jogos, já sem possibilidades de lutar por uma vaga na fase final.