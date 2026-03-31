Boriskav Mihaylov, antigo guarda-redes que representou o Belenenses e que fez parte da incrível seleção da Bulgária de 1994, morreu nesta terça-feira aos 63 anos, vítima de sequelas provocadas por um AVC sofrido há alguns meses.

Mihaylov, que foi presidente da Federação Búlgara de Futebol entre 2005 a 2023, com várias interrupções e reeleições pelo meio, foi internacional búlgaro em 102 ocasiões e esteve presente em três Mundiais e um Europeu. Em 1994, nos Estados Unidos, era o dono da baliza durante toda a campanha que terminou nas meias-finais e durante a qual a seleção do leste da Europa venceu a Argentina na fase de grupos e a então campeã mundial Alemanha nos quartos de final.

«O nosso capitão, o nosso líder, o nosso amigo deixou-nos. Não consigo parar de chorar. Partiu um grande homem e um grande guarda-redes. Que tristeza», reagiu Hristo Stoichkov, nome maior do futebol da Bulgária e melhor marcador desse Mundial, numa publicação nas redes sociais.

«Agradeço ao destino por ter trazido este grande homem à minha vida. Obrigada, Borislav, por partilhares a tua vida comigo. Sou grata por todos os belos momentos, as palavras, o apoio e o amor que me deste. Eras a minha paz. Um universo desapareceu», escreveu a agora viúva de Mihaylov, Maria Petrova, tricampeã mundial de ginástica rítmica em 1993, 1994 e 1995.

Formado no Levski Sofia, Borislav Mihaylov chegou jogou no Belenenses durante as épocas de 1989/90 e 1990/91. Terminou a carreira nos suíços do Zurique em 1998/99, aos 36 anos.