E agora, o melhor festejo do fim de semana.

Sim, leu bem. O melhor festejo do fim de semana.

Tudo aconteceu no jogo entre o CSKA de Sofia e o Etar Tarnovo, da décima oitava jornada do campeonato da Bulgária.

A equipa de Sofia venceu o encontro por 2-0 e o homem do jogo foi Jonathan Lindseth. Não tanto pela exibição, mais pela…celebração.

Ora, com o marcador a registar um 0-0 aos 84 minutos, Ivan Turitsov fugiu pela direita e cruzou, com Lindseth a cabecear para o fundo da baliza do Etar Tarnovo.

Até aqui tudo normal, mas a verdade é que após finalizar da melhor forma, o médio norueguês inovou na forma de celebrar.

Por esta altura, registam-se temperaturas muito baixas na Bulgária e a verdade é que o relvado do estádio do CSKA de Sofia estava rodeado de... um colchão de neve.

Pois bem, Lindseth fez um verdadeiro chapão… para a neve. O melhor é mesmo ver.

🙌 Best goal celebration of the weekend?



❄️🤝⚽️ CSKA-Sofia's Norwegian midfielder Jonathan Lindseth with a serious contender! Just wait for it... pic.twitter.com/dVewrLkpLW