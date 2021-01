O Bayern Munique venceu na deslocação ao Ausburgo por 1-0, esta quarta-feira, em jogo da 17.ª jornada da Bundesliga, o principal campeonato da Alemanha.

Os bávaros, líderes da prova, agora com 39 pontos, valeram-se de um penálti marcado por Robert Lewandowski, aos 13 minutos de jogo. Na reta final do jogo, Finnbogason teve o empate nos pés, mas não conseguiu marcar, também de penálti, aos 76 minutos.

Por 1-0 venceu também o Leipzig, que segue no segundo lugar, com 35 pontos, a quatro do Bayern Munique. Frente ao Union Berlim, que não tinha perdido nas últimas seis jornadas, valeu um golo de Emil Forsberg, aos 70 minutos.

Esta quarta-feira, houve mais duas vitórias. O Arminia Bielefeld recebeu e bateu o Estugarda, por 3-0, com um golo de Klos (27m), outro de Doan (86m) e, pelo meio, com um autogolo de Kampf (47m).

Já o Colónia somou um triunfo importantíssimo na casa do Schalke 04, para fugir à zona de descida (1-2). Para pôr fim a cinco jogos sem vencer, Czichos (31m) e Thielmann (90+3m) valeram os três pontos aos visitantes. O Schalke, ainda sem Gonçalo Paciência, marcou por Hoppe (57m) e segue em último.

O Eintracht Frankfurt, com André Silva a titular, empatou a dois golos em Friburgo. Os da casa começaram a perder e acabaram a sofrer o empate. Younes adiantou o Eintracht (6m), Sallai (32m) e Peterson (63m) deram a volta e um autogolo de Schlotterbeck (75m) ditou o 2-2 final.