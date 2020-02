O Borussia Monchengladbach goleou fora o Fortuna Dusseldorf por 4-1 e mantém-se nos lugares de acesso à Liga dos Campeões.

Jonas Hofmann inaugurou o marcador para os visitantes aos 22 minutos, mas Erik Thommy repôs a igualdade antes da meia-hora, resultado com que o jogo foi para o intervalo.

Na segunda parte, Lars Stindl bisou com golos aos 51 e 77 minutos e Florian Neuhaus fez o 4-1 final já dentro dos dez minutos finais.

O Borussia Monchengladbach está no quarto lugar da Bundesliga com 42 pontos, menos três do que o Leipzig, que lidera a prova à condição e tem mais um jogo do que o Borussia.