O Eintracht Frankfurt estreou-se este sábado oficialmente na nova temporada e com uma vitória no terreno do 1860 Munique, a contar para a primeira eliminatória da Taça da Alemanha.

A equipa que atua na Bundesliga venceu por 2-1 e com um português em destaque: André Silva.

O avançado de 24 anos foi titular e abriu o marcador já na segunda parte, aos 51 minutos. Pouco depois, aos 56, assistiu Bas Dost, antigo jogador do Sporting, para o 2-0.

A formação da casa ainda reduziu a 12 minutos do fim, por Steinhart, de penálti, mas não conseguiu evitar a derrota.

Do lado do Eintracht, destaque ainda para Gonçalo Paciência, que não saiu do banco.