O Estugarda foi a Augsburgo golear por 4-1 em jogo da 15.ª jornada da Bundesliga e passou a respirar melhor na classificação, com uma subida até ao décimo lugar.

Os visitantes entraram em campo com fome de golos e adiantaram-se no marcador aos 10 minutos, numa grande penalidade convertida por Nicolas Gonzalez a punir uma falta de Reece Oxford sobre Mateo Klimowicz.. Uma vantagem que foi depois ampliada, aos 29 minutos, com um golo de Fundu, a passe de Borna Sosa.

A equipa a casa ainda reduziu a diferença, logo a abrir a segunda parte, com um golo de Marco Richter, mas o Estugarda marcou mais dois golos, primeiro por Gonzalo Castro (61m), depois por Daniel Divadi (87m), este último já com o Augsburgo reduzido a dez por expulsão de Marco Ritcher por acumulação de amarelos.

Entretanto, também este domingo, o Arminia recebeu e bateu um desinspirado Hertha Berlim por 1-0. Reinhold Yabo marcou o golo solitário, aos 64 minutos, que permite à equipa de Bielefeld ultrapassar o Colónia e sair da zona de despromoção.