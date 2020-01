Crise acentuada no Werder Bremen que não conseguiu sair da zona de despromoção da Bundesliga depois de mais um desaire, agora em casa, diante do Hoffenheim (0-3), em jogo da 19.ª jornada da liga alemã.

Depois de quatro desaires consecutivos, dois deles pela diferença de cinco golos, a equipa de Bremen parecia ter ganho um novo alento com uma vitória no terreno do Fortuna Dusseldorf (1-0), mas este domingo voltou a afundar-se com nova derrota pesada.

Um triunfo importante para o Hoffenheim que reclamou os três pontos com três golos em apenas 18 minutos da segunda parte: Davy Klassen (60m, pb), christoplh Baumgartner (79m) e Sargis Adamyan (83m).

Confira a classificação da liga alemã