O Leipzig venceu em casa o «aflito» Werder Bremen por 3-0 e subiu, à condição, à liderança da Bundesliga, agora com mais dois pontos do que o campeão Bayern Munique, que só entra em campo no domingo, diante do Colónia.

Lukas Klostermann inaugurou o marcador aos 17 minutos na sequência de um livre lateral e Patrick Schick assinou o 2-0 numa cabeçada certeira após canto batido pelo reforço de inverno Dani Olmo.

CLASSIFICAÇÃO DA BUNDESLIGA

Com apenas 33 segundos jogados na segunda parte, Nordi Mukiele recebeu um passe nas costas da defesa do Werder Bremen e fez o 3-0.

À mesma hora, o Wolfsburgo venceu fora o Hoffenheim por 3-2, num jogo marcado pelo hat-trick do avançado holandês Wout Weghorst.

OUTROS RESULTADOS:

Augsburgo-Friburgo, 1-1

Paderborn-Hertha Berlim, 1-2

Union Berlim-Bayer Leverkusen, 2-3