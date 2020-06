O Borussia Mönchengladbach regressou ao quarto lugar da Bundesliga, o último que dá acesso à Liga dos Campeões, com uma vitória fácil sobre o Wolfsburgo (3-0), no jogo de abertura da 32.ª jornada da liga alemã.

Uma vitória que começou a ser desenhada aos 11 minutos, numa transição rápida, com Breel Embolo, com um bom passe, a destacar Jonas Hoffmann para o primeiro golo do jogo. O mesmo Hoffmann voltou a marcar, aos 30 minutos, depois de uma boa combinação na área do Wolfsburgo, com Matthias Ginter a servir para nova finalização do extremo.

Já na segunda parte, aos 65 minutos, Lars Stindl aumentou a vantagem da equipa da casa, na conclusão de mais um rápido contra-ataque, fixando o resultado final em 3-0.

Com este triunfo, o Borussia regressa ao quarto lugar, com mais dois pontos do que o Bayer Leverkusen que esta quarta-feira recebe o Colónia. O Wolfsburgo, por seu lado, segue no sexto lugar, que dá acesso à Liga Europa, mas com este desaire arrisca-se a ser ultrapassado pelo Hoffenheim que visita Augsburgo esta quarta-feira.