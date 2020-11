Werder Bremen e Colónia empataram esta sexta-feira a um golo, no jogo que abriu a sétima jornada da Bundesliga, o principal campeonato de futebol da Alemanha.

Após o 0-0 ao intervalo, um autogolo de Moisander, na sequência de um livre do lado esquerdo do ataque do Colónia, deu vantagem aos visitantes. Contudo, o Werder Bremen conseguiu a igualdade aos 82 minutos, numa grande penalidade de Bittencourt.

O Bremen, que vai com seis jogos seguidos sem perder, somou o quarto empate seguido – todos eles 1-1 – e é sétimo, com dez pontos. O Colónia continua sem vitórias e está no 16.º lugar, em zona de descida, com três pontos.