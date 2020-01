O Schalke impediu o Borussia Mönchengladbach de chegar ao topo da classificação da Bundesliga batendo o segundo classificado por 2-0 na abertura da 18.ª jornada da liga alemã.

Depois de uma primeira parte sem golos, a equipa da casa adiantou-se no marcador, logo a abrir a segunda, aos 48 minutos, com um golo de Suat Serdar). Dez minutos depois, Michael Gregoritsch dobrou a vantagem da equipa de Gelsenkirchen.

Com esta derrota, o Borussia continua a dois pontos do Leipzig que este sábado recebe o Union Berlin, enquanto o Schalke alcança o Bayern Munique no terceiro lugar com 33 pontos.

