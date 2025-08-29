Internacional
Há 33 min
Alemanha: St. Pauli vence dérbi na casa do Hamburgo
Encontro abriu a segunda jornada da Bundesliga
RAS
Encontro abriu a segunda jornada da Bundesliga
RAS
No reencontro entre ambos na Bundesliga, 14 anos depois, o St. Pauli venceu o dérbi na casa do regressado à elite do futebol alemão, Hamburgo, por 2-0, assumindo provisoriamente a liderança do campeonato, com quatro pontos somados.
Na partida que abriu a segunda jornada da prova, Adam Dzwigala adiantou os visitantes aos 19 minutos, na sequência de um pontapé de canto estudado.
Já depois de Ransford Konigsdorffer ter visto o golo do empate ser-lhe anulado por fora de jogo (48m), Andreas Hountondji fechou o resultado aos 60 minutos, assistido por Fujita.
Até final, nota para a expulsão de Giorgi Gocholeishvili (77m), que deixou o Hamburgo, com o guarda-redes português Daniel Fernandes na baliza, reduzido a dez elementos.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS