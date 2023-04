O médio Julian Weigl, emprestado pelo Benfica ao Borussia Monchengladbach, apontou o primeiro golo nesta temporada este sábado, na derrota em casa do Estugarda (2-1), a contar para a 30.ª jornada do campeonato alemão.

Os anfitriões adiantaram-se aos 22 minutos por Guirassy, mas os visitantes empataram ao minuto 77, através de um penálti cobrado de forma certeira pelo jogador cedido pelas águias.

Foi também de grande penalidade que o Estugarda garantiu o triunfo, aos 81 minutos, por Coulibaly.

O português Tiago Tomás foi lançado aos 56 minutos.

O Estugarda alarga para cinco a série de jogos sem perder e salta para o 15.º lugar, o primeiro acima da «linha de água», com 28 pontos. Já o Monchengladbach, é 10.º, com 36.

Também ao início da tarde, o Leipzig, com André Silva a sair do banco aos 59 minutos, venceu na receção ao Hoffenheim, por 1-0. Nkunku (28m) apontou o único golo da partida.

O Leipzig consolida o quinto lugar, com 54 pontos, a dois dos postos de Champions. O Hoffenheim ainda luta pela permanência: é 14.º, com 29 pontos.

Por sua vez, o Frankfurt, com Aurélio Buta a titular, empatou a uma bola frente ao Augsburgo, que contou com Renato Veiga de início, embora o médio tenha sido substituído ao intervalo.

Em Frankfurt, um autogolo de Rexhbecaj, aos 25 minutos, adiantou os anfitriões, que consentiram o golo da igualdade aos 58, por Demirovic.

O Frankfurt mantém-se no nono posto, com 43 pontos, enquanto o Augsburgo é 13.º, com 31.

O defesa-central português Diogo Leite foi titular no empate a zero do Union Berlim na receção ao Leverkusen, que deixa a formação da capital no terceiro lugar, com os mesmos 56 pontos do quarto classificado, o Friburgo, que venceu na visita ao Colónia.

Doan, aos 54 minutos, apontou o único golo da partida.