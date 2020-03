O Wolfsburgo, clube que disputa o principal campeonato da Alemanha, a Bundesliga, anunciou este domingo que vai voltar aos treinos na segunda-feira, apesar da pandemia da covid-19 que também assola o território germânico.

Em nota oficial, o Wolfsburgo refere que o retorno do plantel aos trabalhos vai ser feito «sob condições especiais» e «estrito cumprimento das medidas de higiene».

«A partir do início da manhã, a equipa vai trabalhar sob a orientação do treinador Oliver Glasner, em pequenos grupos, em diferentes momentos na Volkswagen Arena e até novo aviso, na sala de musculação», refere o comunicado do clube.

A Bundesliga está suspensa até 2 de abril e é nessa data que o clube se baseia para o reatamento dos trabalhos.

«A condição atual é a de que os jogos vão começar de novo após 2 de abril. Mesmo que isso pareça surreal, temos de aceitar e adaptar-nos a isso», afirmou o diretor desportivo do Wolfsburgo, Jörg Schmadtke, na mesma nota do clube.