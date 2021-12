Os jogadores do Borussia Dortmund criticaram a arbitragem da partida diante do Bayern, sobretudo devido à grande penalidade assinalada a favor dos bávaros, que deu origem ao 3-2. O árbitro do encontro explicou a decisão que motivou o desagrado do plantel do Signal Iduna Park.

«Vi que tinha havido um toque no braço de Hummels. A questão era saber se o braço estava ou não afastado do corpo. Não consegui perceber isso em tempo real. Falei com o VAR, que fez uma avaliação e disse-me que o braço estava afastado do corpo e numa posição que não é natural. Ele desviou a bola com o cotovelo. Depois fui ao monitor e cheguei à conclusão de que era penálti claro», justificou Felix Zwayer à Sky Sports.

Recorde-se que o árbitro alemão foi suspenso devido a corrupção, em 2005, após alegadamente ter aceitado um suborno.

(Imagens vídeo Eleven Sports)