O Bayern Munique continua em excelente forma no campeonato alemão, mas não se livrou de um susto para vencer este sábado em Berlim, casa do Hertha (3-2).

Em jogo da 13.ª jornada, os bávaros entraram para os últimos cinco minutos da primeira parte a vencer por 3-0, após o golo de Jamal Musiala (12m) e o bis de Choupo-Moting (37m e 38m), que marcou pelo sétimo jogo consecutivo.

Contudo, os homens da casa reduziram antes do intervalo. Dodi Lukebakio marcou o primeiro golo, aos 40 minutos, enquanto Davie Selke, de penálti, fez o 3-2, aos 45.

Com este triunfo, o Bayern chega à liderança da Bundesliga, com 28 pontos, mais dois do que o segundo classificado, o Union Berlim, que só entra em campo no domingo. O Hertha é 14.º, com 11 pontos.

Noutro dos jogos da tarde, Raphael Guerreiro voltou após lesão (que o tinha afastado nos últimos três jogos) e alinhou 78 minutos na vitória caseira do Borussia Dortmund sobre o Bochum (3-0).

O jovem de 17 anos Youssoufa Moukoko bisou no encontro com dois golos fantásticos (8m e 45+2m) e o norte-americano Giovanni Reyna (12m) apontou o outro tento.

O Dortmund sobe ao terceiro lugar do campeonato alemão, com 25 pontos, mais um do que o Friburgo, que ainda não jogou. O Bochum, por sua vez, é penúltimo classificado e pode terminar a jornada como «lanterna vermelha».

Já o Leipzig, venceu no reduto do Hoffenheim, por 3-1, num encontro em que André Silva cumpriu 76 minutos e Eduardo Quaresma foi lançado pelo técnico dos anfitriões para os últimos dez minutos.

A principal figura do Leipzig, Christopher Nkunku, apontou dois golos (17m e 57m). Pelo meio, Georginio Rutter (50m) ainda marcou, enquanto Dani Olmo estabeleceu o resultado final (69m).

O Leipzig ocupa o sexto lugar, o primeiro que dá acesso às competições europeias, enquanto o Hoffenheim é nono classificado.

Também neste sábado, o Frankfurt, que derrotou o Sporting a meio da semana, venceu em casa do Augsburgo, por 2-1.

Até foram os visitados quem inaugurou o marcador, logo no primeiro minuto de jogo, por Berisha, mas Rode (13m) e Knauff (64m) completaram a reviravolta.

Esta vitória deixa o Frankfurt no quinto lugar.

Também neste sábado, o Wolfsburgo foi até ao terreno do Mainz vencer por 3-0.

