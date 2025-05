O Holstein Kiel e o Bochum viram confirmada a descida à II Liga alemã este sábado, ao perderem, respetivamente, ante o Friburgo (1-2) e o Mainz (1-4), na 33.ª e penúltima jornada da Bundesliga. No caso do Holstein Kiel, a descida só foi mesmo confirmada fruto da vitória do Heidenheim, que assim garantiu, no mínimo, que vai jogar o play-off para não descer.

Lasse Rosenboom (24m) ainda deu vantagem ao Holstein Kiel, mas os golos de Johan Manzambi (45+2m) e Lucas Holer (58m) deram a vitória ao Friburgo, que segue firme na luta pelo acesso à Liga dos Campeões: segura o quarto lugar à partida para a última jornada, agora com 55 pontos.

Já o Bochum foi derrotado em casa pelo Mainz, com os golos de Nadiem Amiri (45+3m), Phillipp Mwene (53m), Jonathan Burkardt (73m) e Paul Nebel (90+3m) a valerem os três pontos aos visitantes. Gerrit Holtmann (84m) fez o golo do Bochum.

O Heidenheim venceu por 3-0 na visita ao Union Berlim, que não teve o português Diogo Leite, devido a lesão. Adrian Beck bisou para os visitantes, com golos aos 12 e 73 minutos. Jan Schöppner (56m) fez o outro golo do Heidenheim, que mantém o 16.º lugar, agora com 29 pontos, mais quatro do que o Holstein Kiel (17.º) e sete do que o Bochum (18.º), quando fica uma jornada por disputar. O Union Berlim é 13.º, com 37 pontos.

O Werder Bremen-Leipzig terminou sem golos. O avançado português André Silva foi suplente não utilizado na equipa da casa. Na classificação, o Werder Bremen é oitavo classificado, com 48 pontos. O Leipzig é sétimo, com 51, os mesmos do Mainz, que subiu ao sexto posto.

Este sábado há ainda um Bayern Munique-Borussia Monchengladbach (17:30).